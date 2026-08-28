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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, блекаут на окупованих територіях: головні новини ночі 28 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Росія атакує Україну

Росія атакує Україну / © iStock

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 серпня 2026 року:

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