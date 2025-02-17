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Нічна атака БпЛА, Британія готова направити свої війська до України: головні новини ночі 17 лютого 2025 року

Нічна атака БпЛА, Британія готова направити свої війська до України: головні новини ночі 17 лютого 2025 року

Прапор Великої Британії / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 лютого 2025 року:

  • У Києві пролунали вибухи: працювали сили ППО Читати далі –>
  • Ворожі БпЛА вночі атакували Україну: Читати далі –>
  • Зустріч посадовців США та РФ відбудеться у вівторок у Саудівській Аравії - Axios Читати далі –>
  • Премʼєр Британії заявив про готовність направити війська до України: названо умови Читати далі –>
  • Внаслідок атаки на Харків постраждали троє людей — Терехов Читати далі –>

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