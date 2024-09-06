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Нічна атака БпЛА, Британія передасть Україні нову партію ракет: головні новини ночі 7 вересня 2024 року

Нічна атака БпЛА, Британія передасть Україні нову партію ракет: головні новини ночі 7 вересня 2024 року

Британя передасть Україні ракети / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Сирський пояснив, чому мобілізованих направляють на фронт без належної підготовки Читати далі –>
  • На Львівщині сталося займання в результаті падіння уламків БпЛА — Садовий Читати далі –>
  • Британія передасть Україні 650 ракет для посилення ППО Читати далі –>
  • Засновник Telegram Дуров вперше прокоментував своє затримання у Франції Читати далі –>

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