Нічна атака БпЛА, Британія передасть Україні нову партію ракет: головні новини ночі 7 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Сирський пояснив, чому мобілізованих направляють на фронт без належної підготовки Читати далі –>
- На Львівщині сталося займання в результаті падіння уламків БпЛА — Садовий Читати далі –>
- Британія передасть Україні 650 ракет для посилення ППО Читати далі –>
- Засновник Telegram Дуров вперше прокоментував своє затримання у Франції Читати далі –>
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