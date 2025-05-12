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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, Британія збирає керівників МЗС ЄС на переговори про Україну: головні новини ночі 12 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапори Великої Британії та України

Прапори Великої Британії та України / © rfi.fr

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 травня 2025 року:

  • Британія скликає керівництво МЗС Євросоюзу для обговорення підтримки України і безпеки в Європі Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

  • У Німеччині відповіли на заяву Трампа про переговори з Росією Читати далі –>

  • Кремль маніпулює у питанні припинення вогню — ISW Читати далі –>

  • США оголосили про укладення торговельної угоди з Китаєм Читати далі –>

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