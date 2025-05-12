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Нічна атака БпЛА, Британія збирає керівників МЗС ЄС на переговори про Україну: головні новини ночі 12 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 травня 2025 року:
Британія скликає керівництво МЗС Євросоюзу для обговорення підтримки України і безпеки в Європі Читати далі –>
Росія атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>
У Німеччині відповіли на заяву Трампа про переговори з Росією Читати далі –>
Кремль маніпулює у питанні припинення вогню — ISW Читати далі –>
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