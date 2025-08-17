ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
790
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, гарантії безпеки для України: головні новини ночі 17 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Путін, Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Путін, Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 серпня 2025 року:

  • Боротьба за Україну увійшла у вирішальну фазу — Туск Читати далі –>

  • Путін запропонував несподіваного гаранта безпеки для України — Axios Читати далі –>

  • Портников пояснив, від чого залежить відновлення масштабних обстрілів України Читати далі –>

  • Вночі Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Експерти ISW проаналізували виступ Путіна на Алясці Читати далі –>

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie