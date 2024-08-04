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Нічна атака БпЛА, Ізраїль вдарив по Лівану: головні новини ночі 4 серпня 2024 року

Нічна атака БпЛА, Ізраїль вдарив по Лівану: головні новини ночі 4 серпня 2024 року

Обстріл Лівану / Фото: Associated Press

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Загарбники продовжують наступ на Покровському напрямку: Генштаб розповів про ситуацію на фронті Читати далі –>
  • Ізраїль завдав ударів по обʼєктах "Хезболли" в Лівані Читати далі –>
  • На Полтавщині спрацювала ППО — ОВА Читати далі –>
  • Допомагаючи хуситам, Путін прагне зменшити західну допомогу Україні — ISW Читати далі –>

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