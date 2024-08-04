Нічна атака БпЛА, Ізраїль вдарив по Лівану: головні новини ночі 4 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Загарбники продовжують наступ на Покровському напрямку: Генштаб розповів про ситуацію на фронті Читати далі –>
- Ізраїль завдав ударів по обʼєктах "Хезболли" в Лівані Читати далі –>
- На Полтавщині спрацювала ППО — ОВА Читати далі –>
- Допомагаючи хуситам, Путін прагне зменшити західну допомогу Україні — ISW Читати далі –>
Читайте також: