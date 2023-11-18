Нічна атака БпЛА, Конгрес США затягує допомогу Україні: головні новини ночі 18 листопада 2023 року

Головні новини ночі 18 листопада 2023 року:

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА Читати далі –>

Угорщина заблокувала обговорення нового пакету санкцій Євросоюзу проти РФ Читати далі –>

Євросоюз може відкласти початок переговорів про членство України - Reuters Читати далі –>

У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>

Нову допомогу Україні Конгрес США може ухвалити в середині грудня — Bloomberg Читати далі –>

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