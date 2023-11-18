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Нічна атака БпЛА, Конгрес США затягує допомогу Україні: головні новини ночі 18 листопада 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Нічна атака БпЛА, Конгрес США затягує допомогу Україні: головні новини ночі 18 листопада 2023 року

Конгрес США / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 18 листопада 2023 року: 

  • У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА Читати далі –>
  • Угорщина заблокувала обговорення нового пакету санкцій Євросоюзу проти РФ Читати далі –>
  • Євросоюз може відкласти початок переговорів про членство України - Reuters Читати далі –>
  • У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
  • Нову допомогу Україні Конгрес США може ухвалити в середині грудня — Bloomberg Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1455
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