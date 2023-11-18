Нічна атака БпЛА, Конгрес США затягує допомогу Україні: головні новини ночі 18 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 18 листопада 2023 року:
- У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА Читати далі –>
- Угорщина заблокувала обговорення нового пакету санкцій Євросоюзу проти РФ Читати далі –>
- Євросоюз може відкласти початок переговорів про членство України - Reuters Читати далі –>
- У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
- Нову допомогу Україні Конгрес США може ухвалити в середині грудня — Bloomberg Читати далі –>
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