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Нічна атака БпЛА, країни Європи готові надати Україні гарантії безпеки: головні новини ночі 18 лютого 2025 року

Нічна атака БпЛА, країни Європи готові надати Україні гарантії безпеки: головні новини ночі 18 лютого 2025 року

Європа може надати Україні гарантії безпеки / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 лютого 2025 року:

  • Росія не збирається виконувати мирні угоди: в ISW назвали причини Читати далі –>
  • Ворожі БпЛА вночі атакували Україну: Читати далі –>
  • Країни Європи готові надати Україні гарантії безпеки — Рютте Читати далі –>
  • У низці регіонів України пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
  • Європейські лідери закликали Україну не погоджуватись на припинення вогню без мирної угоди Читати далі –>

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