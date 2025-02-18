Нічна атака БпЛА, країни Європи готові надати Україні гарантії безпеки: головні новини ночі 18 лютого 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 лютого 2025 року:
- Росія не збирається виконувати мирні угоди: в ISW назвали причини Читати далі –>
- Ворожі БпЛА вночі атакували Україну: Читати далі –>
- Країни Європи готові надати Україні гарантії безпеки — Рютте Читати далі –>
- У низці регіонів України пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
- Європейські лідери закликали Україну не погоджуватись на припинення вогню без мирної угоди Читати далі –>
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