Нічна атака БпЛА, лідер "Хезболли" зник після атаки Ізраїля: головні новини ночі 28 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Дніпрі пролунав вибух — ЗМІ Читати далі –>
- Лідер "Хезболли" не виходить на зв'язок після ударів Ізраїлю по Бейруту - Reuters Читати далі –>
- "Пекін допомагає Москві воювати": Блінкен заявив, що розмови Китаю про мир в Україні "не мають сенсу" Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- На Київщині сили ППО спрацювали по ворожих БпЛА — КОВА Читати далі –>
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