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Нічна атака БпЛА, лідер "Хезболли" зник після атаки Ізраїля: головні новини ночі 28 вересня 2024 року

Нічна атака БпЛА, лідер "Хезболли" зник після атаки Ізраїля: головні новини ночі 28 вересня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Дніпрі пролунав вибух — ЗМІ Читати далі –>
  • Лідер "Хезболли" не виходить на зв'язок після ударів Ізраїлю по Бейруту - Reuters Читати далі –>
  • "Пекін допомагає Москві воювати": Блінкен заявив, що розмови Китаю про мир в Україні "не мають сенсу" Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • На Київщині сили ППО спрацювали по ворожих БпЛА — КОВА Читати далі –>

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