Нічна атака БпЛА, масові протести в Ірані: головні новини ночі 12 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 січня 2026 року:
Нічна атака на Одещину: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі
Понад 500 людей загинули під час протестів в Ірані — правозахисники
Вночі у Києві пролунали вибухи: працювала ППО
«Гітлер нашого часу»: у Сенаті США закликали ліквідувати верховного лідера Ірану
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА