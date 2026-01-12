ТСН у соціальних мережах

Нічна атака БпЛА, масові протести в Ірані: головні новини ночі 12 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Обстріл БпЛА

Обстріл БпЛА / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 січня 2026 року:

  • Нічна атака на Одещину: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі Читати далі –>

  • Понад 500 людей загинули під час протестів в Ірані — правозахисники Читати далі –>

  • Вночі у Києві пролунали вибухи: працювала ППО Читати далі –>

  • «Гітлер нашого часу»: у Сенаті США закликали ліквідувати верховного лідера Ірану Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

