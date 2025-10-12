ТСН у соціальних мережах

Нічна атака БпЛА, Меркель допомагала готувати війну проти України: головні новини ночі 12 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ангела Меркель та Путін

Ангела Меркель та Путін / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 жовтня 2025 року:

На Харківщині пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>

Меркель допомогла Росії підготувати вторгнення до України — Spiegel Читати далі –>

Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

Російські війська активізувались біля Естонії: Таллінн закрив кордон Читати далі –>

«Тільки 20 тисяч у вересні»: військовий про катастрофічну ситуацію з СЗЧ Читати далі –>

