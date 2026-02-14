ТСН у соціальних мережах



Нічна атака БпЛА, Мюнхенська конференція: головні новини ночі 14 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Нічна атака БпЛА

Нічна атака БпЛА / © tsn.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 лютого 2026 року:

  • Макрон пояснив, чому «коаліція охочих» не відправляє свої війська до України Читати далі –>

  • На Київщині внаслідок атаки БпЛА поранено двох людей — ОВА Читати далі –>

  • Мерц заявив, що Росію потрібно «дотиснути» до миру Читати далі –>

  • В Одеському районі перебої з електрикою, водою та опаленням внаслідок атаки дронів — ОВА Читати далі –>

  • Росіяни «практично знищили» будівлю РДА в Новгороді-Сіверському (фото) Читати далі –>

