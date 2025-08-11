ТСН у соціальних мережах

Нічна атака БпЛА, на Алясці готуються до переговорів Трампа з Путіним: головні новини ночі 11 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Переговори на Алясці

Переговори на Алясці / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 серпня 2025 року:

  • Європейські лідери хочуть зустрічі з Трампом перед його переговорами з Путіним Читати далі –>

  • Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні Читати далі –>

  • Вночі Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • В США заявили, що Китай уважно стежить за тим, як закінчиться війна в Україні Читати далі –>

  • Зустріч Трампа та Путіна: Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі Читати далі –>

