Нічна атака БпЛА, на Алясці готуються до переговорів Трампа з Путіним: головні новини ночі 11 серпня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 серпня 2025 року:
Європейські лідери хочуть зустрічі з Трампом перед його переговорами з Путіним Читати далі –>
Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні Читати далі –>
Вночі Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
В США заявили, що Китай уважно стежить за тим, як закінчиться війна в Україні Читати далі –>
Зустріч Трампа та Путіна: Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі Читати далі –>