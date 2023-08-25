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Нічна атака БпЛА на Крим і Росію та Трамп у вʼязниці: головні новини ночі 25 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
65
Час на прочитання
1 хв
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Нічна атака БпЛА на Крим і Росію та Трамп у вʼязниці: головні новини ночі 25 серпня 2023 року

Безпілотник / Фото: gettyimages.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 25 серпня 2023 року:

  • Зеленський провів телефонну розмову з Байденом Читати далі –>
  • У російських регіонах лунають вибухи: московські аеропорти призупинили роботу (відео) Читати далі –>
  • Трамп вийшов під заставу з вʼязниці у справі про втручання у вибори Читати далі –>
  • У Криму лунають вибухи: окупанти повідомляють про масовану атаку БпЛА (відео) Читати далі –>
  • На Одещині вночі лунали вибухи: повідомляється про роботу ППО Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
65
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