Нічна атака БпЛА на Крим і Росію та Трамп у вʼязниці: головні новини ночі 25 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 25 серпня 2023 року:
- Зеленський провів телефонну розмову з Байденом Читати далі –>
- У російських регіонах лунають вибухи: московські аеропорти призупинили роботу (відео) Читати далі –>
- Трамп вийшов під заставу з вʼязниці у справі про втручання у вибори Читати далі –>
- У Криму лунають вибухи: окупанти повідомляють про масовану атаку БпЛА (відео) Читати далі –>
- На Одещині вночі лунали вибухи: повідомляється про роботу ППО Читати далі –>
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