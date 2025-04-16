Нічна атака БпЛА на Одесу: очільник міста показав наслідки (фото)

Наслідки атаки БпЛА на Одесу / © t.me/truonline

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Внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників в Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення.

Про це повідомив очільник Одеси Геннадій Труханов.

"Вночі ворог здійснив атаку на Одесу ударними БпЛА. Унаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення", - йдеться у повідомленні.

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Він зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила.

На місці працюють оперативні служби. Після завершення їхньої роботи до відновлення приступлять комунальні бригади.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару ворожих безпілотників Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку.

Ми раніше інформували, що в Одесі в ніч проти 16 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.