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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Нічна атака БпЛА на Одесу: очільник міста показав наслідки (фото)

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки БпЛА на Одесу

Наслідки атаки БпЛА на Одесу / © t.me/truonline

Внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників в Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення.

Про це повідомив очільник Одеси Геннадій Труханов.

"Вночі ворог здійснив атаку на Одесу ударними БпЛА. Унаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила.

На місці працюють оперативні служби. Після завершення їхньої роботи до відновлення приступлять комунальні бригади.

Наслідки атаки БпЛА на Одесі 16 квітня 2025 року_6 / © t.me/truonline

© t.me/truonline

Наслідки атаки БпЛА на Одесі 16 квітня 2025 року_1 / © t.me/truonline

© t.me/truonline

Наслідки атаки БпЛА на Одесі 16 квітня 2025 року_7 / © t.me/truonline

© t.me/truonline

Наслідки атаки БпЛА на Одесі 16 квітня 2025 року_3 / © t.me/truonline

© t.me/truonline

Наслідки атаки БпЛА на Одесі 16 квітня 2025 року_5 / © t.me/truonline

© t.me/truonline

Наслідки атаки БпЛА на Одесі 16 квітня 2025 року_2 / © t.me/truonline

© t.me/truonline

Наслідки атаки БпЛА на Одесі 16 квітня 2025 року_4 / © t.me/truonline

© t.me/truonline

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару ворожих безпілотників Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку.

Ми раніше інформували, що в Одесі в ніч проти 16 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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