Нічна атака БпЛА, нова торговельна війна США та Китаю: головні новини ночі 11 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 жовтня 2025 року:
Одесу атакували дрони: у місті зникли світло та вода
США впроваджують 100% тариф на китайські товари — Трамп
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками
У США стався вибух на військовому заводі: є загиблі та поранені
Трамп спростував власну заяву про скасування зустрічі з Сі Цзіньпіном