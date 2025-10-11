ТСН у соціальних мережах

Нічна атака БпЛА, нова торговельна війна США та Китаю: головні новини ночі 11 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Сили ППО

Сили ППО / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 жовтня 2025 року:

Одесу атакували дрони: у місті зникли світло та вода Читати далі –>

США впроваджують 100% тариф на китайські товари — Трамп Читати далі –>

Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

У США стався вибух на військовому заводі: є загиблі та поранені Читати далі –>

Трамп спростував власну заяву про скасування зустрічі з Сі Цзіньпіном Читати далі –>

