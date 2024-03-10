Нічна атака БпЛА, окупанти грузнуть під Авдіївкою: головні новини ночі 10 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Франція створює коаліцію країн, готових відправити західні війська до України - Politico Читати далі –>
- В Одесі лунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
- Опозиція Польщі планує "великий марш" проти української агропродукції Читати далі –>
- Російські загарбники сповільнили наступ під Авдіївкою - The New York Times Читати далі –>
- Через атаку БпЛА на Миколаївщині можливі відключення світла Читати далі –>
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