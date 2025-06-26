- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 546
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА, ООН внесла Росію до «списку ганьби»: головні новини ночі 26 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 червня 2025 року:
Пентагон розслідує витік секретного звіту про удари по Ірану Читати далі –>
Експерт назвав вражаючу цифру кількості ракет РФ: чому вона не може їх використати Читати далі –>
ООН внесла Росію до «списку ганьби» за злочини проти українських дітей Читати далі –>
Росіяни вбили мирного жителя на Херсонщині — ОВА Читати далі –>
Ворог вночі атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>