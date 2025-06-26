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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
546
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, ООН внесла Росію до «списку ганьби»: головні новини ночі 26 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 червня 2025 року:

  • Пентагон розслідує витік секретного звіту про удари по Ірану Читати далі –>

  • Експерт назвав вражаючу цифру кількості ракет РФ: чому вона не може їх використати Читати далі –>

  • ООН внесла Росію до «списку ганьби» за злочини проти українських дітей Читати далі –>

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  • Ворог вночі атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>

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