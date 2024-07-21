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Нічна атака БпЛА, оприлюднено потенційний мирний план Трампа: головні новини ночі 21 липня 2024 року

Нічна атака БпЛА, оприлюднено потенційний мирний план Трампа: головні новини ночі 21 липня 2024 року

Дональд Трамп та Борис Джонсон / Фото: scanpix

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Чернігові пролунав вибух — ЗМІ Читати далі –>
  • Росія атакувала Київ невідомим дроном, який летів на наднизькій висоті (фото) Читати далі –>
  • Сили ППО спрацювали на Київщині — КМВА Читати далі –>
  • Джонсон оприлюднив план, який Трамп може використати для припинення війни в Україні Читати далі –>
  • У ДТЕК розповіли, як Україна може найшвидше подолати дефіцит електроенергії Читати далі –>

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