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Нічна атака БпЛА, перемирʼя між Іраном та Ізраїлем: головні новини ночі 24 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 червня 2025 року:
Іран та Ізраїль погодилися на повне припинення вогню — Трамп Читати далі –>
На Сумщині внаслідок удару дронами загинули троє людей, серед них дитина — ОВА Читати далі –>
У Харкові вночі пролунали вибухи — Терехов Читати далі –>
В Ірані прокоментували заяву Трамп про припинення вогню з Ізраїлем Читати далі –>
Ворог вночі атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>