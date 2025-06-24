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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1938
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, перемирʼя між Іраном та Ізраїлем: головні новини ночі 24 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Бойові дії між Іраном та Ізраїлем

Бойові дії між Іраном та Ізраїлем / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 червня 2025 року:

  • Іран та Ізраїль погодилися на повне припинення вогню — Трамп Читати далі –>

  • На Сумщині внаслідок удару дронами загинули троє людей, серед них дитина — ОВА Читати далі –>

  • У Харкові вночі пролунали вибухи — Терехов Читати далі –>

  • В Ірані прокоментували заяву Трамп про припинення вогню з Ізраїлем Читати далі –>

  • Ворог вночі атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>

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