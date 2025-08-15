- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1541
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА, підготовка зустрічі Трампа та Путіна: головні новини ночі 15 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 серпня 2025 року:
Секретна служба США проводить безпрецедентну операцію перед зустріччю Трампа і Путіна — Bloomberg Читати далі –>
Трамп може скоротити війська США у Європі заради угоди з Путіним Читати далі –>
БпЛА атакували НПЗ Сизрані: пролунали вибухи (відео) Читати далі –>
Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Глава Мінфіну США розкритикував Європу за купівлю пального з російської нафти Читати далі –>