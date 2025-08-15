ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1541
1 хв

Нічна атака БпЛА, підготовка зустрічі Трампа та Путіна: головні новини ночі 15 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Путін

Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 серпня 2025 року:

  • Секретна служба США проводить безпрецедентну операцію перед зустріччю Трампа і Путіна — Bloomberg Читати далі –>

  • Трамп може скоротити війська США у Європі заради угоди з Путіним Читати далі –>

  • БпЛА атакували НПЗ Сизрані: пролунали вибухи (відео) Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Глава Мінфіну США розкритикував Європу за купівлю пального з російської нафти Читати далі –>

