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Нічна атака БпЛА, Путін готується до війни з Європою: головні новини ночі 2 червня 2024 року

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Нічна атака БпЛА, Путін готується до війни з Європою: головні новини ночі 2 червня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • "Путін готується до війни": у Німеччині хочуть призвати майже мільйон резервістів Читати далі –>
  • Ворог атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог Читати далі –>
  • Повітряні сили вдруге за ніч оголосили загрозу балістики Читати далі –>
  • "Реал" без Луніна обіграв "Боруссію" Дортмунд і став переможцем Ліги чемпіонів (відео) Читати далі –>
  • Контррозвідка Британії переорієнтовується на боротьбу з Китаєм, Іраном та Росією Читати далі –>

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