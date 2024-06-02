Нічна атака БпЛА, Путін готується до війни з Європою: головні новини ночі 2 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
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- Ворог атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог Читати далі –>
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