Нічна атака БпЛА, Путін рішуче налаштований продовжувати війну: головні новини ночі 29 жовтня 2025 року

Диктатор Путін / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 жовтня 2025 року:

У Одеській області пролунали вибухи: в одному з міст зникло світло

Путін як ніколи налаштований продовжувати війну — розвідка США

Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками

БпЛА атакували нафтобазу в Ульяновській області та завод у Ставропольському краї (відео)

Трамп хоче втягнути Китай у тиск на Росію — дипломат