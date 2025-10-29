ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Нічна атака БпЛА, Путін рішуче налаштований продовжувати війну: головні новини ночі 29 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Диктатор Путін

Диктатор Путін / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 жовтня 2025 року:

У Одеській області пролунали вибухи: в одному з міст зникло світло Читати далі –>

Путін як ніколи налаштований продовжувати війну — розвідка США Читати далі –>

Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

БпЛА атакували нафтобазу в Ульяновській області та завод у Ставропольському краї (відео) Читати далі –>

Трамп хоче втягнути Китай у тиск на Росію — дипломат Читати далі –>

