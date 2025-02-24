Нічна атака БпЛА, результати виборів у Німеччині: головні новини ночі 24 лютого 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 лютого 2025 року:
- Німеччина недостатньо підтримувала Україну: Мерц після перемоги на виборах Читати далі –>
- Вибори у Німеччині: блок ХДС/ХСС офіційно здобув перемогу Читати далі –>
- У війні проти України Росія все більше спирається на Іран та КНДР - ISW Читати далі –>
- Загарбники просунулися на Харківщині та Донеччині - DeepState Читати далі –>
- Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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