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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
628
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, РФ змінює тактику штурмів на фронті: головні новини ночі 27 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 квітня 2025 року:

  • У Дніпрі вночі пролунали вибухи Читати далі –>

  • Китай захопив спірний риф біля військового форпосту Філіппін — Financial Times Читати далі –>

  • У США підготували законопроект про додаткові тарифи для країн, які купують російську нафту Читати далі –>

  • Мотоцикли та авто: в ISW розповіли про нову тактику наступу росіян Читати далі –>

  • В Одесі вночі пролунали вибухи — Труханов Читати далі –>

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