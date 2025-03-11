Нічна атака БпЛА, спецпредставник Трампа летить на переговори до Путіна: головні новини ночі 11 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 березня 2025 року:
- Зеленський у Джидді провів зустріч із принцом Саудівської Аравії Читати далі –>
- Спецпредставник Трампа Віткофф відвідає Москву для переговорів з Путіним - Bloomberg Читати далі –>
- У низці регіонів РФ повідомили про атаку безпілотників Читати далі –>
- Російські дрони атакували Україну Читати далі –>
- В Одеські ОВА розповіли про наслідки атаки БпЛА на Одесу Читати далі –>
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