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Нічна атака БпЛА, спецпредставник Трампа летить на переговори до Путіна: головні новини ночі 11 березня 2025 року

Нічна атака БпЛА, спецпредставник Трампа летить на переговори до Путіна: головні новини ночі 11 березня 2025 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 березня 2025 року:

  • Зеленський у Джидді провів зустріч із принцом Саудівської Аравії Читати далі –>
  • Спецпредставник Трампа Віткофф відвідає Москву для переговорів з Путіним - Bloomberg Читати далі –>
  • У низці регіонів РФ повідомили про атаку безпілотників Читати далі –>
  • Російські дрони атакували Україну Читати далі –>
  • В Одеські ОВА розповіли про наслідки атаки БпЛА на Одесу Читати далі –>

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