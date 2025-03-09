Нічна атака БпЛА, США блокують боротьбу з російським "тіньовим флотом": головні новини ночі 9 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 березня 2025 року:
- У Києві та Черкасах вночі пролунали вибухи Читати далі –>
- Ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Франція передасть Україні партію зброї на 195 млн євро, яку профінансує Росія Читати далі –>
- США заблокували ініціативу G7 щодо боротьби з російським "тіньовим флотом" Читати далі –>
- Дрони атакували російське стратегічне підприємство — ЦПД Читати далі –>
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