Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нічна атака БпЛА, США блокують боротьбу з російським "тіньовим флотом": головні новини ночі 9 березня 2025 року

Нічна атака БпЛА, США блокують боротьбу з російським "тіньовим флотом": головні новини ночі 9 березня 2025 року

США блокують боротьбу з російським "тіньовим флотом" / Фото: із соцмереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 березня 2025 року:

  • У Києві та Черкасах вночі пролунали вибухи Читати далі –>
  • Ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Франція передасть Україні партію зброї на 195 млн євро, яку профінансує Росія Читати далі –>
  • США заблокували ініціативу G7 щодо боротьби з російським "тіньовим флотом" Читати далі –>
  • Дрони атакували російське стратегічне підприємство — ЦПД Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація