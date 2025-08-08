ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, США готують зустріч Зеленського та Путіна: головні новини ночі 8 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Зеленський, Дональд Трампа та Путін

Володимир Зеленський, Дональд Трампа та Путін / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 серпня 2025 року:

  • У Білому домі готують зустріч Трампа, Зеленського і Путіна наступного тижня — ЗМІ Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну БпЛА Читати далі –>

  • Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном: Росія втрачає Південний Кавказ — Reuters Читати далі –>

  • Ворог атакував Київщину БпЛА: є поранені — ОВА (фото) Читати далі –>

  • У Харкові вночі пролунали вибухи — Терехов Читати далі –>

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie