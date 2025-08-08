- Дата публікації
Нічна атака БпЛА, США готують зустріч Зеленського та Путіна: головні новини ночі 8 серпня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 серпня 2025 року:
У Білому домі готують зустріч Трампа, Зеленського і Путіна наступного тижня — ЗМІ
Росія атакувала Україну БпЛА
Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном: Росія втрачає Південний Кавказ — Reuters
Ворог атакував Київщину БпЛА: є поранені — ОВА (фото)
У Харкові вночі пролунали вибухи — Терехов