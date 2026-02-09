ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2949
1 хв

Нічна атака БпЛА, США тиснуть на Україну: головні новини ночі 9 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Прапори України та США

Прапори України та США / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 лютого 2026 року:

  • Масована атака на Одесу: влада міста повідомила про значні руйнування, пожежі та загиблого Читати далі –>

  • США тиснуть на Україну улюбленим способом Трампа — NBC News Читати далі –>

  • Премʼєр Великої Британії може піти у відставку — Bloomberg Читати далі –>

  • У США обмежили доступ до розвідданих після перехопленої незвичної розмови з оточенням Трампа Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

