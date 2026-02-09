- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2949
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА, США тиснуть на Україну: головні новини ночі 9 лютого 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 лютого 2026 року:
Масована атака на Одесу: влада міста повідомила про значні руйнування, пожежі та загиблого Читати далі –>
США тиснуть на Україну улюбленим способом Трампа — NBC News Читати далі –>
Премʼєр Великої Британії може піти у відставку — Bloomberg Читати далі –>
У США обмежили доступ до розвідданих після перехопленої незвичної розмови з оточенням Трампа Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>