- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 603
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА, ситуація на фронті: головні новини ночі 12 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 12 квітня 2025 року:
"Мої слова спотворили": Келлог заявив, що не пропонував "розділити" Україну Читати далі –>
Загарбники просуваються на Донеччині — DeepState Читати далі –>
Вибухи пролунали у Києві: Кличко повідомив про наслідки атаки БпЛА Читати далі –>
Україну вночі атакували ворожі безпілотники Читати далі –>
У Харкові вночі пролунали вибухи: влада розповіла деталі атаки БпЛА Читати далі –>