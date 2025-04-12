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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
603
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, ситуація на фронті: головні новини ночі 12 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 12 квітня 2025 року:

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  • Загарбники просуваються на Донеччині — DeepState Читати далі –>

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  • У Харкові вночі пролунали вибухи: влада розповіла деталі атаки БпЛА Читати далі –>

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