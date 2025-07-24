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Нічна атака БпЛА, ситуація на фронті: головні новини ночі 24 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 липня 2025 року:
Вночі Росія атакувала Черкащину ракетами Читати далі –>
Ситуація на Покровському напрямку загострюється — Мирошников Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>
У НАБУ і САП підтримали ініціативу Зеленського щодо реформ Читати далі –>
Нічна атака БпЛА: в Одесі палає ринок Привоз (фото) Читати далі –>