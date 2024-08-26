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Нічна атака БпЛА та активізація ворога у східних областях: головні новини ночі 26 серпня 2024 року

Нічна атака БпЛА та активізація ворога у східних областях: головні новини ночі 26 серпня 2024 року

Уламки безпілотника типу Shahed / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА — КОВА Читати далі –>
  • Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог Читати далі –>
  • У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники: прямують на пускові рубежі Читати далі –>
  • Аналітики ISW пояснили, звідки РФ перекидає війська у Курську область Читати далі –>
  • Ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках: Генштаб про ситуацію на фронті Читати далі –>

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