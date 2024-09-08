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Нічна атака БпЛА та авіаційні удари по містах: головні новини ночі 8 вересня 2024 року

Нічна атака БпЛА та авіаційні удари по містах: головні новини ночі 8 вересня 2024 року

Наслідки удару по Сумах / Фото: t.me/Sumy_news_ODA

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Ворог вночі завдав авіаційного удару по Сумах: є загиблі та поранені (фото) Читати далі –>
  • Аналітики ISW. пояснили, як Росія використає передані Іраном балістичні ракети Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Окупанти завдали удару по готелю на Донеччині: під завалами люди Читати далі –>
  • Російські БпЛА залетіли на територію Румунії Читати далі –>

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