Нічна атака БпЛА та авіаційні удари по містах: головні новини ночі 8 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог вночі завдав авіаційного удару по Сумах: є загиблі та поранені (фото) Читати далі –>
- Аналітики ISW. пояснили, як Росія використає передані Іраном балістичні ракети Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Окупанти завдали удару по готелю на Донеччині: під завалами люди Читати далі –>
- Російські БпЛА залетіли на територію Румунії Читати далі –>
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