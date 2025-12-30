- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3554
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА та обстріл балістикою: головні новини ночі 30 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Росія атакувала Україну балістикою: в Одесі та Харкові пролунали вибухи
Україна не може відмовитися від територій: Зеленський про мирні переговори
У Бундестазі закликали «припинити озиратися на Трампа» у питанні війни в Україні
Загарбники посилили наступальні дії на півдні і рвуться до Степногірська — Волошин
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА