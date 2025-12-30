ТСН у соціальних мережах

Нічна атака БпЛА та обстріл балістикою: головні новини ночі 30 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 грудня 2025 року:

  • Росія атакувала Україну балістикою: в Одесі та Харкові пролунали вибухи Читати далі –>

  • Україна не може відмовитися від територій: Зеленський про мирні переговори Читати далі –>

  • У Бундестазі закликали «припинити озиратися на Трампа» у питанні війни в Україні Читати далі –>

  • Загарбники посилили наступальні дії на півдні і рвуться до Степногірська — Волошин Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

