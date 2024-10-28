Нічна атака БпЛА та обстріл Харкова: головні новини ночі 28 жовтня 2024 року

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Ворог влучив у 9-поверхівку у Харкові: там зайнялась пожежа та є руйнування — Терехов Читати далі –>

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