Нічна атака БпЛА та обстріл Харкова: головні новини ночі 28 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Проблеми в економіці РФ та брак живої сили змушують Путіна змінювати підходи ведення війни - ISW Читати далі –>
- Загарбники окупували місто Гірник: чим воно важливе Читати далі –>
- Ворог влучив у 9-поверхівку у Харкові: там зайнялась пожежа та є руйнування — Терехов Читати далі –>
- Генсек НАТО виступить зі спеціальною заявою щодо вступу КНДР у війну проти України Читати далі –>
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