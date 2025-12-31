ТСН у соціальних мережах

693
1 хв

Нічна атака БпЛА та обстріл Одеси: головні новини ночі 31 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Одесу

Наслідки атаки на Одесу / © Одеська ОВА

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 грудня 2025 року:

  • В Одесі дрони влучили у багатоповерхівки: є постраждалі, серед них діти (фото) Читати далі –>

  • Війна в Україні загрожує Німеччині та всій Європі — Мерц Читати далі –>

  • У Білій Церкві дрони пошкодили багатоповерхівку — ОВА Читати далі –>

  • Путін готовий вести свій народ на бійню, аби не програти війну Україні — прем’єр Бельгії Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

