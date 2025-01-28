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Нічна атака БпЛА та пожежа у Харкові: головні новини ночі 28 січня 2025 року

Нічна атака БпЛА та пожежа у Харкові: головні новини ночі 28 січня 2025 року

Масштабна пожежа у Харкові / Фото: ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 28 січня 2025 року:

  • У Харкові спалахнула масштабна пожежа після атаки БпЛА (фото) Читати далі –>
  • У МЗС прокоментували так звані "вибори" у Білорусі Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Загарбники просунулися біля кількох населених пунктів на Донеччині - DeepState Читати далі –>
  • У Харкові вночі пролунав вибух — Терехов Читати далі –>

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