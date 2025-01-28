Нічна атака БпЛА та пожежа у Харкові: головні новини ночі 28 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 28 січня 2025 року:
- У Харкові спалахнула масштабна пожежа після атаки БпЛА (фото) Читати далі –>
- У МЗС прокоментували так звані "вибори" у Білорусі Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Загарбники просунулися біля кількох населених пунктів на Донеччині - DeepState Читати далі –>
- У Харкові вночі пролунав вибух — Терехов Читати далі –>
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.