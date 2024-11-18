Нічна атака БпЛА та ракетні удари по Сумах: головні новини ночі 18 листопада 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Сумах пролунав вибух: у місті зникло світло Читати далі –>
- Дозвіл Байдена завдавати ударів по РФ є провокаційним проти Трампа - CNN Читати далі –>
- Влада Москви заявила про атаку безпілотників на російську столицю Читати далі –>
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