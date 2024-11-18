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Нічна атака БпЛА та ракетні удари по Сумах: головні новини ночі 18 листопада 2024 року

Нічна атака БпЛА та ракетні удари по Сумах: головні новини ночі 18 листопада 2024 року

Наслідки удару по багатоповерхівці у Сумах

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Сумах пролунав вибух: у місті зникло світло Читати далі –>
  • Дозвіл Байдена завдавати ударів по РФ є провокаційним проти Трампа - CNN Читати далі –>
  • Влада Москви заявила про атаку безпілотників на російську столицю Читати далі –>
  • Удар РФ по багатоповерхівці у Сумах: кількість загиблих знову зросла (фото) Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>

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