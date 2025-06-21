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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4048
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА та ракетний удар по Кременчуку: головні новини ночі 21 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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РФ обстріляла Україну / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 червня 2025 року:

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