Нічна атака БпЛА та робота ППО на Львівщині: головні новини ночі 19 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У США назвали візит Путіна до КНДР актом відчаю Читати далі –>
- Генсек НАТО назвав умову скорішого завершення війни в Україні Читати далі –>
- На Львівщині спрацювали сили ППО — Садовий Читати далі –>
- РФ атакує Україну ударними безпілотниками: куди рухаються БпЛА Читати далі –>
- Угорський опонент Орбана заявив, що він проти відправки зброї Україні, але вважає Путіна агресором Читати далі –>
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