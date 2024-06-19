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Нічна атака БпЛА та робота ППО на Львівщині: головні новини ночі 19 червня 2024 року

Нічна атака БпЛА та робота ППО на Львівщині: головні новини ночі 19 червня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У США назвали візит Путіна до КНДР актом відчаю Читати далі –>
  • Генсек НАТО назвав умову скорішого завершення війни в Україні Читати далі –>
  • На Львівщині спрацювали сили ППО — Садовий Читати далі –>
  • РФ атакує Україну ударними безпілотниками: куди рухаються БпЛА Читати далі –>
  • Угорський опонент Орбана заявив, що він проти відправки зброї Україні, але вважає Путіна агресором Читати далі –>

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