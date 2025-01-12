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Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 12 січня 2025 року

Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 12 січня 2025 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Дубайські компанії володіють 55 танкерами з "тіньового флоту" РФ - Yle Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Ворог просунувся в районі кількох населених пунктів - DeepState Читати далі –>
  • Колосальні втрати: в ISW проаналізували участь військ КНДР у війні проти України Читати далі –>
  • На Київщині спрацювала протиповітряна оборона — КОВА Читати далі –>

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