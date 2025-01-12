Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 12 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Дубайські компанії володіють 55 танкерами з "тіньового флоту" РФ - Yle Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Ворог просунувся в районі кількох населених пунктів - DeepState Читати далі –>
- Колосальні втрати: в ISW проаналізували участь військ КНДР у війні проти України Читати далі –>
- На Київщині спрацювала протиповітряна оборона — КОВА Читати далі –>
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