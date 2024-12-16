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Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 16 грудня 2024 року

Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 16 грудня 2024 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Війська КНДР зазнають великих втрат на Курщині через погану координацію з росіянами - ISW Читати далі –>
  • ЗСУ посунули загарбників на Харківщині, ворог наступає на Донеччині - DeepState Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Експерт пояснив, чому наразі "Орешнік" не являє собою великої небезпеки для України Читати далі –>
  • Вночі на Черкащині пролунав вибух Читати далі –>

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