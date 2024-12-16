Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 16 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Війська КНДР зазнають великих втрат на Курщині через погану координацію з росіянами - ISW Читати далі –>
- ЗСУ посунули загарбників на Харківщині, ворог наступає на Донеччині - DeepState Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Експерт пояснив, чому наразі "Орешнік" не являє собою великої небезпеки для України Читати далі –>
- Вночі на Черкащині пролунав вибух Читати далі –>
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