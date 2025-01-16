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Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 16 січня 2025 року

Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 16 січня 2025 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • ЗСУ відновили положення біля Успенівки, ворог окупував Нескучне - DeepState Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Байден виступив з прощальною промовою до американців: що він сказав про Україну Читати далі –>
  • У Росії жаліються на масовану атаку дронів на низку регіонів Читати далі –>
  • Премʼєр-міністерка Данії провели розмову з Трампом щодо статусу Гренландії Читати далі –>

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