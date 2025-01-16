Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 16 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- ЗСУ відновили положення біля Успенівки, ворог окупував Нескучне - DeepState Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Байден виступив з прощальною промовою до американців: що він сказав про Україну Читати далі –>
- У Росії жаліються на масовану атаку дронів на низку регіонів Читати далі –>
- Премʼєр-міністерка Данії провели розмову з Трампом щодо статусу Гренландії Читати далі –>
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