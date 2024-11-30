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Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 30 листопада 2024 року

Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 30 листопада 2024 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Зеленський розповів, скільки крилатих ракет збили F-16 під час останньої атаки Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • На Київщині по ворожих БпЛА спрацювала ППО — КМВА Читати далі –>
  • Загарбники окупували кілька населених пунктів - DeepState Читати далі –>
  • Західні партнери оснастили зброєю лише 2,5 бригади з 10 необхідних — Зеленський Читати далі –>

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