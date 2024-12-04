Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 4 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Запрошення не буде: США та Німеччина проти вступу України до НАТО — ЗМІ Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Росія завдала ракетного удару по Сумщині: в ОВА розповіли подробиці Читати далі –>
- Генсек НАТО закликав відкласти переговори з РФ, поки Захід не забезпечить просування України на полі бою Читати далі –>
- Ворог просунувся на фронті - DeepState Читати далі –>
Читайте також: