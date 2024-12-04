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Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 4 грудня 2024 року

Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 4 грудня 2024 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Запрошення не буде: США та Німеччина проти вступу України до НАТО — ЗМІ Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Росія завдала ракетного удару по Сумщині: в ОВА розповіли подробиці Читати далі –>
  • Генсек НАТО закликав відкласти переговори з РФ, поки Захід не забезпечить просування України на полі бою Читати далі –>
  • Ворог просунувся на фронті - DeepState Читати далі –>

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