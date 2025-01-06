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Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 6 січня 2025 року

Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 6 січня 2025 року

Фото ілюстративне / Генеральний штаб ЗСУ / Facebook / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Трамп може дистанціюватися від проблеми закінчення війни в Україні: дипломат назвав причину Читати далі –>
  • Ворог просунувся на кількох ділянках фронту - DeepState Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА: мапа тривог Читати далі –>
  • Аналітики ISW проаналізували наступальні операції ЗСУ на Курщині Читати далі –>
  • У Сирії знайдено нове масове поховання жертв режиму Асада Читати далі –>

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