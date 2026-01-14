- Дата публікації
-
Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 14 січня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 січня 2026 року:
Внаслідок масованого обстрілу у Кривому Розі 45 тисяч абонентів без світла Читати далі –>
Трамп закликав протестувальників у Ірані захоплювати урядові обʼєкти Читати далі –>
Путін запланував війну проти України задовго до нападу — Шольц Читати далі –>
Ворог просунувся у двох областях — DeepState Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>