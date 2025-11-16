ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1487
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 16 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 листопада 2025 року:

  • Вночі у Харкові та Сумах пролунали вибухи Читати далі –>

  • Оборона стримує просування РФ біля Гуляйполя — Сили оборони півдня Читати далі –>

  • У G7 відреагували на корупційний скандал в Україні Читати далі –>

  • Глава МЗС Туреччини заявив про неминучість переговорів між РФ та Україною щодо завершення війни Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну БпЛА Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
1487
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie