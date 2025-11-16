- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1487
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 16 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 листопада 2025 року:
Вночі у Харкові та Сумах пролунали вибухи
Оборона стримує просування РФ біля Гуляйполя — Сили оборони півдня
У G7 відреагували на корупційний скандал в Україні
Глава МЗС Туреччини заявив про неминучість переговорів між РФ та Україною щодо завершення війни
Росія вночі атакувала Україну БпЛА