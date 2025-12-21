ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1488
1 хв

Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 21 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 грудня 2025 року:

  • Сибіга розповів, хто у Євросоюзі наполіг надати Україні 90 млрд євро Читати далі –>

  • Спецпосланець Путіна заявив про «конструктивні» переговори у Маямі Читати далі –>

  • Ворог просунувся у Донецькій та Запорізькій областях — DeepState Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • У розвідці США спростували інформацію про плани Путіна захопити всю Україну Читати далі –>

