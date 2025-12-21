- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1488
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 21 грудня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 грудня 2025 року:
Сибіга розповів, хто у Євросоюзі наполіг надати Україні 90 млрд євро Читати далі –>
Спецпосланець Путіна заявив про «конструктивні» переговори у Маямі Читати далі –>
Ворог просунувся у Донецькій та Запорізькій областях — DeepState Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
У розвідці США спростували інформацію про плани Путіна захопити всю Україну Читати далі –>