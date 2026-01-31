ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
222
1 хв

Нічна атака БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 31 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 січня 2026 року:

  • Куп’янськ-Вузловий під повним контролем Сил оборони — DeepState Читати далі –>

  • Трамп заявив про «близькість угоди» між Україною та РФ Читати далі –>

  • ЄС хоче скасувати стелю цін на російську нафту: що пропонується натомість Читати далі –>

  • Росія просто чекала настання холодів: Чернєв про «енергетичне перемирʼя» Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

222
